Финансовый директор "Баварии" выстрелил в себя на охоте

Финансовый директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен получил серьезную травму руки, сообщает Goal.com. В результате несчастного случая он может лишиться пальцев.



На охоте в Австрии Дрезен направлялся к своему автомобилю. Внезапно ружье соскользнуло с плеча и выстрелило в руку. 50-летний мужчина немедленно был направлен в больницу. Травма пальцев оказалось серьезной. Возможно, некоторые из них предстоит ампутировать. Сейчас состояние финансового директора мюнхенцев оценивается как стабильное.