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07:29 | Футбол — Германия

Финансовый директор "Баварии" выстрелил в себя на охоте

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Финансовый директор "Баварии" Ян-Кристиан Дрезен получил серьезную травму руки, сообщает Goal.com. В результате несчастного случая он может лишиться пальцев.

На охоте в Австрии Дрезен направлялся к своему автомобилю. Внезапно ружье соскользнуло с плеча и выстрелило в руку. 50-летний мужчина немедленно был направлен в больницу. Травма пальцев оказалось серьезной. Возможно, некоторые из них предстоит ампутировать. Сейчас состояние финансового директора мюнхенцев оценивается как стабильное.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Хидетоши Наката

Какая-то сомнительная история. В стиле пальцев Гинера.

08:12