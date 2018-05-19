Финал Кубка Германии. Нойер впервые с сентября попал в заявку "Баварии"

Стали известны составы "Баварии" и франкфуртского "Айнтрахта" на финал Кубка Германии. Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер, восстановившийся после перелома ноги, впервые с сентября попал в заявку мюнхенского клуба. Он начнет встречу на скамейке запасных.

"Бавария": Ульрайх - Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба - Тиагу Алькантара, Хави Мартинес, Хамес Родригес - Мюллер, Левандовски, Рибери.

Запасные - Нойер, Вагнер, Рафинья, Хуан Бернат, Руди, Толиссо, Коман.

"Айнтрахт": Градецки - Абрахам, Хасебе, Сальседо - Де Гузман - Данни да Коста, Вольф, Омар Маскарель, Виллемс - Ребич, К. Боатенг.

Запасные - Йович, Алле, Фабиан, Гачинович, Русс, Тавата, Циммерманн.

Матч "Бавария" - "Айнтрахт" начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.