Филипп Лам: "За свою карьеру я мог бы забить больше голов"

Защитник "Баварии" Филипп Лам выразил мнение, что за свою карьеру он мог бы забить больше голов. 33-летний футболист объявил о завершении карьеры по окончании сезона. Накануне мюнхенцы обеспечили себе чемпионский титул, 21-й трофей в карьере Лама. В 650 матчах в клубной карьере он отметился 21 голом.

- Восемь чемпионских титулов, 21 трофей, это здорово. Но голов могло быть и побольше, - цитирует goal.com Лама. - Победа в бундеслиге никогда не бывает простой. Нужно наслаждаться последними неделями, каждой тренировкой. В последний день я все приму. Многие будут на стадионе, включая моих друзей и членов семьи.

В моей карьере было много ярких событий. Например, первый чемпионат Германии. Хоть я и выиграл много титулов, первый трофей я никогда не забуду.