04:51 | ФУТБОЛ — Германия

Филипп Лам: "Вся Германию ждет матч "Боруссия" - "Бавария"

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Защитник "Баварии" Филипп Лам в преддверии матча 11-го тура чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией" отметил важность предстоящей встречи. В начале сезона мюнхенцы победили дортмундцев в матче за Суперкубок страны со счетом 2:0.

– Это важный матч. Германия с нетерпением ждет его, ведь встретятся две лучшие команды последних лет. Игроки и болельщики находятся в предвкушении, - цитирует Лама официальный сайт "Баварии". - В Суперкубке мы увидели, как тяжело играть против них. Чтобы победить, нам нужно показать свою лучшую игру.

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Материалы REN-TV

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