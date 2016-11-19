Филипп Лам: "Вся Германию ждет матч "Боруссия" - "Бавария"

Защитник "Баварии" Филипп Лам в преддверии матча 11-го тура чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией" отметил важность предстоящей встречи. В начале сезона мюнхенцы победили дортмундцев в матче за Суперкубок страны со счетом 2:0.

– Это важный матч. Германия с нетерпением ждет его, ведь встретятся две лучшие команды последних лет. Игроки и болельщики находятся в предвкушении, - цитирует Лама официальный сайт "Баварии". - В Суперкубке мы увидели, как тяжело играть против них. Чтобы победить, нам нужно показать свою лучшую игру.