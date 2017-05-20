Филипп Лам: "Спасибо за поддержку в течение моей карьеры"

Защитник "Баварии" Филипп Лам выразил радость в связи с празднованием завоеванного чемпионства вместе с поклонниками команды. Матч 34-го тура бундеслиги против "Фрайбурга" (4:1) стал последним для немца в профессиональном футболе. В начале февраля 33-летний игрок сообщил о завершении карьеры по окончании сезона.

– Очередной фантастический сезон подошел к концу, – написал на своей странице в Твиттере Лам. – Было невероятно отпраздновать его итоги с вами. Спасибо за поддержку в течение моей карьеры.