Филипп Лам: "Собираюсь отработать контракт с "Баварией" до конца"

Защитник "Баварии" и сборной Германии Филипп Лам сообщил, что не думает о завершении карьеры по окончании текущего сезона. По словам капитана мюнхенской команды, он собирается до конца отработать контракт с "Баварией", который действует до 2018 года.

– В данный момент мне кажется, что это мой предпоследний сбор в Катаре, – приводит Bild слова Лама. – У меня действующее соглашение с "Баварией" до 2018 года, которое я собираюсь отработать до конца.

Ранее в немецких СМИ появилась информация о том, что со следующего сезона Лам может стать спортивным директором мюнхенского клуба. На данный момент эта должность остается вакантной.

