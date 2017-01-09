13:56 | ФУТБОЛ — Германия

Филипп Лам: "Собираюсь отработать контракт с "Баварией" до конца"

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Защитник "Баварии" и сборной Германии Филипп Лам сообщил, что не думает о завершении карьеры по окончании текущего сезона. По словам капитана мюнхенской команды, он собирается до конца отработать контракт с "Баварией", который действует до 2018 года.

– В данный момент мне кажется, что это мой предпоследний сбор в Катаре, – приводит Bild слова Лама. – У меня действующее соглашение с "Баварией" до 2018 года, которое я собираюсь отработать до конца.

Ранее в немецких СМИ появилась информация о том, что со следующего сезона Лам может стать спортивным директором мюнхенского клуба. На данный момент эта должность остается вакантной.
 

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Материалы REN-TV

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