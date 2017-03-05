Филипп Лам: "Продолжу анализировать тактические схемы, но у телевизора"

Защитник "Баварии" Филипп Лам подчеркнул, что на данный момент не может представить себя в роли тренера. Ранее 33-летний немец, который завершит карьеру по окончании сезона, отказался от должности спортивного директора мюнхенцев.

- Сейчас я не могу представить себя тренером, - приводит L`Equipe слова Лама. - Если бы мне нужно был принимать решение сиюминутно, то я бы отказался. Но я не знаю, что будет потом.

Мне всегда нравилось анализировать тактические схемы. И я продолжу этим заниматься, но у телевизора. Не могу представить, что буду получать удовольствие от тренерской деятельности.