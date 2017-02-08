Филипп Лам: "Понимаю, что не смогу играть на высочайшем уровне после нынешнего сезона"

Капитан "Баварии" Филипп Лам объяснил, почему решил завершить карьеру после окончания нынешнего сезона. Ранее стало известно, что он отказался занять пост и в руководстве клуба.

– Я хотел бы поделиться некоторыми деталями своего решения о завершении карьеры ближайшим летом, – написал в своем "Твиттере" Лам. – Как и в случае с уходом из сборной, я ориентируюсь на внутренние ощущения. Для меня как для капитана очень важно показывать все время игру высочайшего уровня. И я понимаю, что не смогу этого делать после окончания нынешнего сезона.

С 11 лет я играю за "Баварию", если не считать двух лет, которые провел в "Штутгарте". Очевидно, что в будущем мне предстоит работа в "Баварии". Но я хочу быть подготовленным к этому. Мне нужно сделать паузу и подумать о том, как применить знания и умения.

Все решения я принимаю, тщательно их обдумав. Так было с уходом из сборной. Но сейчас я решил завершить карьеру вообще. Рад, что донес эту информацию до вас и все разъяснил.

Сейчас мои мысли только о предстоящих матчах. Понимаю, что для меня они станут последними. Перед нами большие задачи и цели. Мы будем играть в четвертьфинале Кубка Германии, хотим снова выиграть чемпионат страны, а на следующей неделе встретимся в Лиге чемпионов с "Арсеналом".