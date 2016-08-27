Филипп Лам: "Показали хороший футбол, но судить пока рано"

Капитан "Баварии" Филипп Лам остался доволен игрой своей команды в матче первого тура бундеслиги с "Вердером" (6:0). Лам подчеркнул, что пока рано делать выводы об истинной форме и уровне команды.

- Мы сегодня показывали хороший футбол, но еще рано судить, - цитирует официальный сайт "Баварии" Лама. - Это только первый тур. Мы можем быть довольны.