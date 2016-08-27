05:59 | ФУТБОЛ — Германия

Филипп Лам: "Показали хороший футбол, но судить пока рано"

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Капитан "Баварии" Филипп Лам остался доволен игрой своей команды в матче первого тура бундеслиги с "Вердером" (6:0). Лам подчеркнул, что пока рано делать выводы об истинной форме и уровне команды.

 - Мы сегодня показывали хороший футбол, но еще рано судить, - цитирует официальный сайт "Баварии" Лама. - Это только первый тур. Мы можем быть довольны.

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https://fcbayern.com/ru/news/2016/08/%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82

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