Филипп Лам: "Нужно время, чтобы пережитое улеглось в голове"

Капитан "Баварии" Филипп Лам рассказал, что на протяжении всей карьеры чувствовал отдачу от своей игры. Он также отметил, что ему нужно время, чтобы все, что он пережил, улеглось в голове. Матч 34-го тура бундеслиги против "Фрайбурга" (4:1) стал для 33-летнего немца последним в профессиональном футболе. В начале февраля он сообщил о завершении карьеры по окончании сезона. Лам будет включен в Зал славы мюнхенского клуба.

– Не только сегодня, но и на протяжении всей карьеры я чувствовал отдачу от своей игры, – цитирует пресс-служба "Баварии" Лама. – От болельщиков, партнеров по команде, тренеров и живых легенд клуба, с которыми мне посчастливилось вместе играть. Я никогда и представить не мог, что стану чемпионом, это было лишь мечтой. И эта мечта была самой заветной.

Есть такая песня "Однажды мы с вами снова увидимся". Нужно дать эмоциям остыть, нужно время, чтобы все то, что я пережил, улеглось в моей голове. Что будет после этого, я не знаю.