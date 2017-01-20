Капитан мюнхенской "Баварии" Филипп Лам может завершить карьеру после сезона. Об этом сообщил председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге.

– Лам думает о том, чтобы завершить карьеру игрока, – приводит Bild слова Румменигге. – После окончания сезона мы вместе сядем и подумаем над тем, что делать дальше.

Филипп Лам выступает за "Баварию" с 2001 года. Карьеру в сборной Германии Лам завершил в 2014 году после победы на чемпионате мира в Бразилии. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2018 года.