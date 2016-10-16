06:40 | ФУТБОЛ — Германия

Филипп Лам: "Матч с "Айнтрахтом" определенно был захватывающим для зрителей"

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Защитник "Баварии" Филипп Лам после матча 7-го тура чемпионата Германии против "Айнтрахта" (2:2) выразил уверенность в том, что встреча получилась захватывающей для зрителей. Вместе с тем футболист отметил: мюнхенцы не смогли должным образом настроиться на эту встречу.

– Для зрителей это был определенно захватывающий матч, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Лама. – Для нас же он был слишком захватывающим. Если думаешь, что возможно победить выкладываясь менее, чем на сто процентов, то появляется опасность проигрывания единоборств и потери контроля.

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