Филипп Лам: "Матч с "Айнтрахтом" определенно был захватывающим для зрителей"

Защитник "Баварии" Филипп Лам после матча 7-го тура чемпионата Германии против "Айнтрахта" (2:2) выразил уверенность в том, что встреча получилась захватывающей для зрителей. Вместе с тем футболист отметил: мюнхенцы не смогли должным образом настроиться на эту встречу.

– Для зрителей это был определенно захватывающий матч, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Лама. – Для нас же он был слишком захватывающим. Если думаешь, что возможно победить выкладываясь менее, чем на сто процентов, то появляется опасность проигрывания единоборств и потери контроля.