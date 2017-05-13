Филипп Лам: "Лейпциг" заслуженно занимает второе место в чемпионате Германии"

Защитник "Баварии" Филипп Лам после победы над "Лейпцигом" (5:4) в матче 33-го тура чемпионата Германии выразил уверенность в том, что эта встреча должна была понравиться зрителям. При этом он подчеркнул, что мюнхенцы продемонстрировали стремление к победе.

- В первом тайме игра была как на качелях. Зрителям, конечно, хорошо, но не нам, - приводит пресс-служба мюнхенцев слова Лама. - Мы всегда хотим показывать организованный футбол, контролировать игру, компактно и агрессивно обороняться.

Было заметно, что мы непременно хотим переломить ход встречи. "Лейпциг" занимает второе место совершенно заслуженно.