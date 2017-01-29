Филипп Лам: "Главное – "Бавария" победила, но мы должны играть лучше"

Защитник "Бавариии" Филипп Лам после матча 18-го тура чемпионата Германии с "Вердером" (2:1) подчеркнул, что команда должна играть. Вместе с тем он выразил удовлетворение результатом.
– Самое главное, что мы победили, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Лама. – Естественно, мы можем и должны играть лучше. Впереди английские недели. Нас ждут очень серьезные матчи, в которых мы должны будем играть лучше, чем в последних поединках.
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https://fcbayern.com/ru/news/2017/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80