Филипп Лам: "Главное – "Бавария" победила, но мы должны играть лучше"

Защитник "Бавариии" Филипп Лам после матча 18-го тура чемпионата Германии с "Вердером" (2:1) подчеркнул, что команда должна играть. Вместе с тем он выразил удовлетворение результатом.

– Самое главное, что мы победили, – приводит официальный сайт "Баварии" слова Лама. – Естественно, мы можем и должны играть лучше. Впереди английские недели. Нас ждут очень серьезные матчи, в которых мы должны будем играть лучше, чем в последних поединках.