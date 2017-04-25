Филипп Лам: "Еще рано оценивать успешность сезона "Баварии"

Капитан "Баварии" Филипп Лам выразил уверенность в том, что еще не время оценивать успешность сезона. По его словам, об этом можно будет говорить после выступления в Кубке Германии.

- Насколько удачен сезон для "Баварии"? Это будет зависеть от выступления команды в Кубке Германии, - приводит TZ слова Лама. - Всем известно, что мы хотим выиграть каждый турнир, в котором принимаем участие.

Напомним, что в полуфинале Кубка Германии мюнхенцы встретятся с дортмундской "Боруссией". Эта игра состоится завтра, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.