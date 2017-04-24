Филипп Лам: "Цель "Баварии" – финал Кубка Германии"

Капитан "Баварии" Филипп Лам в преддверии полуфинального матча Кубка Германии с дортмундской "Боруссией" признался, что был бы рад завершить карьеру финалом этого турнира. Ранее 33-летний защитник объявил об уходе из футбола по окончании текущего сезона.

– Цель "Баварии" – выход в финал Кубка Германии, – приводит "Твиттер" мюнхенцев слова Лама. – У "Боруссии" очень талантливая команда, особенно в нападении. Обамеянг и Левандовски обладают особыми качествами, и статистика говорит сама за себя.

Возможность сыграть в финале Кубка в Берлине – что может еще больше мотивировать? Завершить мою игровую карьеру этим финалом было бы замечательно. Атмосфера у таких матчей всегда особенная. Ульрайх? Он хорошо смотрелся в последних матчах, команда ему доверяет, он – голкипер высокого уровня.

"Бавария" на своем поле примет "Боруссию" в полуфинале Кубка Германии 26 апреля. Финал турнира пройдет в Берлине 27 мая.