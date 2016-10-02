08:34 | ФУТБОЛ — Германия

Филипп Лам: "Бавария" не показывает желаемой игры"

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Защитник "Баварии" Филипп Лам после матча 6-го тура чемпионат Германии с "Кельном" (1:1) подчеркнул, что команде еще есть над чем работать. По его словам, мюнхенцы не демонстрируют желаемой игры.

- "Баварии" до сих пор есть над чем работать, - приводит Goal.com слова Лама. - Это касается и защиты. Нам не удается продемонстрировать игру, которую бы хотелось. В прошлых сезонах мы действовали более успешно, а сейчас потерпели поражение и сыграли вничью в двух последних встречах. После перерыва нас ждут важные игры. Мы должны прибавить.

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