Филипп Лам: "Бавария" не показывает желаемой игры"

Защитник "Баварии" Филипп Лам после матча 6-го тура чемпионат Германии с "Кельном" (1:1) подчеркнул, что команде еще есть над чем работать. По его словам, мюнхенцы не демонстрируют желаемой игры.

- "Баварии" до сих пор есть над чем работать, - приводит Goal.com слова Лама. - Это касается и защиты. Нам не удается продемонстрировать игру, которую бы хотелось. В прошлых сезонах мы действовали более успешно, а сейчас потерпели поражение и сыграли вничью в двух последних встречах. После перерыва нас ждут важные игры. Мы должны прибавить.