15:42 | ФУТБОЛ — Германия

Филипп Лам: "Бавария" должна экономить силы перед матчем с "Лейпцигом"

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Капитан "Баварии" Филипп Лам в преддверии матча 15-го тура чемпионата Германии с "Дармштадтом" подчеркнул, что команда должна одержать победу в этой встрече, затратив как можно меньше усилий. По его словам, мюнхенцам необходимо сохранить свежесть перед игрой с "Лейпцигом".

- Нам следует с должной ответственностью отнестись к этому матчу, так как после нам предстоит сыграть против одного из лидеров, - приводит пресс-служба мюнхенцев слова Лама. - Мы хотим набрать в последних двух матчах шесть очков. Как правило, команды отдают все силы для завоевания очков в матчах. Нам важно победить и затратить как можно меньше усилий, чтобы сохранить силы для матча с "Лейпцигом".

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/vorberichte/2016/12/vorbericht-bundesliga-darmstadt---fcb

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