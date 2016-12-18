Филипп Лам: "Бавария" должна экономить силы перед матчем с "Лейпцигом"

Капитан "Баварии" Филипп Лам в преддверии матча 15-го тура чемпионата Германии с "Дармштадтом" подчеркнул, что команда должна одержать победу в этой встрече, затратив как можно меньше усилий. По его словам, мюнхенцам необходимо сохранить свежесть перед игрой с "Лейпцигом".

- Нам следует с должной ответственностью отнестись к этому матчу, так как после нам предстоит сыграть против одного из лидеров, - приводит пресс-служба мюнхенцев слова Лама. - Мы хотим набрать в последних двух матчах шесть очков. Как правило, команды отдают все силы для завоевания очков в матчах. Нам важно победить и затратить как можно меньше усилий, чтобы сохранить силы для матча с "Лейпцигом".