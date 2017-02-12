Филипп Лам: "Бавария" должна благодарить удачу за два гола на последних минутах"

Капитан "Баварии" Филипп Лам после матча чемпионата Германии против "Ингольштадта" (2:0) отметил, что команде повезло забить два гола на последних минутах. По его словам, игрокам мюнхенской комады было сложно показывать свою игру из-за плохого газона на стадионе в Ингольштадте.

- Каждый видел, что на этом поле нам было очень сложно играть в пас, - приводит пресс-служба "Баварии" слова Лама. - Мы знали, что в этом матче многое будут решать единоборства. "Ингольштадт" часто играл через длинный пас, поэтому нам было важно выигрывать подборы. В первом тайме мы должны были выходить вперед благодаря Левандовски, а во втором благодаря Мюллеру. Когда забиваешь на последних минутах, то должен благодарить удачу.