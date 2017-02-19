Филипп Лам: "Бавария" билась до самого конца"

Защитник "Баварии" Филипп Лам после ничьей с "Гертой" в матче 21-го тура чемпионата Германии (1:1) отметил старания команды. Напомним, Роберт Левандовски сравнял счет лишь на 6-й добавленной минуте.
- Мы вышли на поле, чтобы одержать победу, - цитирует пресс-служба клуба Лама. - Играли неплохо и находили свободные зоны между линий соперника. Нам часто удавалось создавать моменты через фланги. Отчасти нам не удавался последний пас. Но все видели, что команда билась до самого конца.
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https://fcbayern.com/ru/news/2017/02/stimmen-nach-dem-hertha-spiel