09:27 | ФУТБОЛ — Германия

Филипп Лам: "Бавария" билась до самого конца"

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Защитник "Баварии" Филипп Лам после ничьей с "Гертой" в матче 21-го тура чемпионата Германии (1:1) отметил старания команды. Напомним, Роберт Левандовски сравнял счет лишь на 6-й добавленной минуте.

- Мы вышли на поле, чтобы одержать победу, - цитирует пресс-служба клуба Лама. - Играли неплохо и находили свободные зоны между линий соперника. Нам часто удавалось создавать моменты через фланги. Отчасти нам не удавался последний пас. Но все видели, что команда билась до самого конца.

Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2017/02/stimmen-nach-dem-hertha-spiel

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Материалы REN-TV

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