Филипп Лам: "Баварии" нужно улучшить игру, если она хочет бороться за титулы"

Защитник "Баварии" Филипп Лам подчеркнул, что команде необходимо какое-то время, чтобы привыкнуть к требованиям главного тренера Карло Анчелотти. При этом капитан мюнхенцев отметил, что чувствует себя дискомфортно.

- В "Баварии" снова сменился тренер, поэтому нам нужно время, - приводит Sport1.de слова Лама. - Игроки должны понять и привыкнуть требования Анчелотти. Я спокоен, потому что мы лидируем в чемпионате Германии. Жаль, что не умели обыграть "Атлетико", но в этом нет ничего серьезного. При этом очевидно, что "Бавария" должна улучшить свою игру, если хочет бороться за титулы. Да, об этом говорили многие. Но нам это по силам.