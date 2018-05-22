Фавр - о назначении в "Боруссию": "Это очень привлекательняа работа"

Новый главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр отметил, что с удовольствием принял предложение возглавить команду. По словам франзуза, он хотел вернуться в бундеслигу.

- Это очень привлекательная работа, которую я с удовольствием принял. Я хотел бы поблагодарить руководство клуба за оказанное мне доверие, - приводит пресс-служба "Боруссии" слова Фавра. - Скоро мы вместе начнем работать над новой командой.



"Боруссия" является одним из самых интересных европейских клубов, я с нетерпением жду возвращения в Бундеслигу. Этот чемпионат я знаю достаточно хорошо и наблюдал за ним последние два года, когда работал в "Ницце".



60-летний Фавр заключил контракт с "Боруссией" до 2020 года. Ранее француз работал в Германии с "Гертой" (2007-09) и менхенгладбахской "Боруссией" (2011-15).