Фавр назначен новым главным тренером дортмундской "Боруссии"

Дортмундская "Боруссия" объявила о назначении на пост главного тренера команды бывшего наставника "Ниццы" Люсьена Фавра. Соглашение с 60-летним специалистом рассчитано до 2020 года.



Предыдущим главным тренером "Боруссии" был Петер Штегер, который покинул команду 12 мая после матча 34-го тура чемпионата Германии против "Хоффенхайма" (1:3).



Дортмундцы финишировали четвертыми в прошедшем чемпионате Германии, пробившись в групповой этап Лиги чемпионов.



Фавр возглавлял "Ниццу" с мая 2016 года. В первом же сезоне он привел команду к бронзовым медалям чемпионата Франции, что стало лучшим результатом "орлят" более чем за 40 лет. По итогам чемпионата Франции-2017/18 "Ницца" финишировала на 8-м месте. 17 мая нынешнего года он объявил об уходе из французского клуба.

🤝 Lucien #Favre wird Cheftrainer beim BVB!



Der 60-jährige Schweizer erhält einen Vertrag bis 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣!



🗯 "Borussia Dortmund zu trainieren, ist eine reizvolle Aufgabe, die ich sehr gerne übernehme!" pic.twitter.com/h7v0G1Lb6f – Borussia Dortmund (@BVB) 22 мая 2018 г.