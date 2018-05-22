12:17 | Футбол — Германия

Фавр назначен новым главным тренером дортмундской "Боруссии"


Дортмундская "Боруссия" объявила о назначении на пост главного тренера команды бывшего наставника "Ниццы" Люсьена Фавра. Соглашение с 60-летним специалистом рассчитано до 2020 года.

Предыдущим главным тренером "Боруссии" был Петер Штегер, который покинул команду 12 мая после матча 34-го тура чемпионата Германии против "Хоффенхайма" (1:3). 

Дортмундцы финишировали четвертыми в прошедшем чемпионате Германии, пробившись в групповой этап Лиги чемпионов.

Фавр возглавлял "Ниццу" с мая 2016 года. В первом же сезоне он привел команду к бронзовым медалям чемпионата Франции, что стало лучшим результатом "орлят" более чем за 40 лет. По итогам чемпионата Франции-2017/18 "Ницца" финишировала на 8-м месте. 17 мая нынешнего года он объявил об уходе из французского клуба.

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