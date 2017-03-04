Фанаты угрожают генеральному директору дортмундской "Боруссии"

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке получает угрозы со стороны фанатской группировки "0231 Riot". Как сообщает Sport1, в "Твиттере" распространяются фото граффити с угрозами смерти в адрес Ватцке. Полиция уже заинтересовалась этим и начала расследование.

Группировка "0231 Riot" известна своей крайне правой позицией, она выражает недовольство политикой, которую проводит руководство "Боруссии". При этом сам Ватцке подчеркивает, что фанаты, проводящие хулиганские акции, не должны называться болельщиками команды.