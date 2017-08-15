Фанаты "Ганзы" и "Ганновера" устроили беспорядки во время матча. Видео

Матч 1/32 финала Кубка Германии между "Ганзой" и "Гертой" (0:2) дважды был остановлен арбитром из-за поведения болельщиков на трибунах. Фанаты берлинской команды в начале второго тайма использовали пиротехнику. Тем же ответили поклонники клуба из Ростока. В результате инцидента были испорчены несколько сидений на стадионе, а также сожжен флаг "Герты".
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