Фанаты дортмундской "Боруссии" украли баннеры болельщиков "Шальке"

По ходу матча 9-го тура чемпионата Германии между дортмундской "Боруссией" и "Шальке" (0:0) болельщики хозяев поля украли у поклонников гостей флаги и баннеры в поддержку своей команды. Отметим, что клубы являются принципиальными соперниками, матчи между которыми именуются "Рурским дерби".

"Шальке" и "Боруссия" встречались между собой 148 раз во всех турнирах. 58 побед на счету гельзенкирхенцев, 51 – за дортмундцами, 39 раз команды играли вничью.