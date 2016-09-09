08:23 | ФУТБОЛ — Германия

Фанаты дортмундской "Боруссии" бойкотируют матч с "Лейпцигом"

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Фанаты дортмундской "Боруссии" намерены бойкотировать матч против новичка чемпионата Германии "Лейпцига", сообщает goal.com. Болельщики таким образом хотят выразить протест против спонсора соперника – компании "Ред Булл", благодаря которому клуб поднялся из низшей лиги в элитный дивизион за семь лет с момента основания. Согласно заявлению фанатов, "Лейпциг" является исключительно коммерческим проектом и "противоречит всем спортивным и эмоциональным ценностям".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Алексей Х

wedes это ж энергетики))

09:02

wedes

А тренер Боруссии, игроки и другие сотрудники клуба работают на одном энтузиазме. Дураки, одним словом. Глупо чмырить клуб за то, что он с маленькой историей и алкоспонсором.

08:51

MMT

А зачем тогда фанаты Боруссии ходили на матчи с "Краснодаром"? Странные они какие-то.

08:39

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