Фанаты дортмундской "Боруссии" бойкотируют матч с "Лейпцигом"

Фанаты дортмундской "Боруссии" намерены бойкотировать матч против новичка чемпионата Германии "Лейпцига", сообщает goal.com. Болельщики таким образом хотят выразить протест против спонсора соперника – компании "Ред Булл", благодаря которому клуб поднялся из низшей лиги в элитный дивизион за семь лет с момента основания. Согласно заявлению фанатов, "Лейпциг" является исключительно коммерческим проектом и "противоречит всем спортивным и эмоциональным ценностям".