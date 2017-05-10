Фанаты "Баварии" бойкотируют матч против "Лейпцига"

Фанатские группировки "Баварии" планируют бойкотировать выездной матч против "Лейпцига". Протест направлен против спонсора "быков".

– Эта команда была создана для продвижения энергетического напитка, – приводит Abendzeitung слова фанатской группировки "Баварии". – Мы не поедем в Лейпциг, призываем остальных баварцев сделать также.

Матч 33 тура чемпионата Германии между "Лейпцигом" и "Баварией" пройдет 13 мая на "Ред Булл Арене". Первый матч между этими соперниками завершился победой баварцев (3:0).