Фанаты "Баварии" бойкотируют матч против "Лейпцига"

Фанатские группировки "Баварии" планируют бойкотировать выездной матч против "Лейпцига". Протест направлен против спонсора "быков".
– Эта команда была создана для продвижения энергетического напитка, – приводит Abendzeitung слова фанатской группировки "Баварии". – Мы не поедем в Лейпциг, призываем остальных баварцев сделать также.
Матч 33 тура чемпионата Германии между "Лейпцигом" и "Баварией" пройдет 13 мая на "Ред Булл Арене". Первый матч между этими соперниками завершился победой баварцев (3:0).
Thomas_Boy_
Терпеть не могу "Лейпциг". Но этот бойкот как-то странно выглядит.
18:15
Москвич1985
"молодцы"! Оставят свою команду без поддержки "в пику Лейццигу"! "Назло кондуктору" отдыхает!!)
17:48
shpasic
слабаки просто испугались в ГДР ехать.
17:33
shpasic
а Бавария была создана для продвижения пива и сосисок!!!))
17:33