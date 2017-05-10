17:29 | ФУТБОЛ — Германия

Фанаты "Баварии" бойкотируют матч против "Лейпцига"

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Фанатские группировки "Баварии" планируют бойкотировать выездной матч против "Лейпцига". Протест направлен против спонсора "быков".

– Эта команда была создана для продвижения энергетического напитка, – приводит Abendzeitung слова фанатской группировки "Баварии". – Мы не поедем в Лейпциг, призываем остальных баварцев сделать также.

Матч 33 тура чемпионата Германии между "Лейпцигом" и "Баварией" пройдет 13 мая на "Ред Булл Арене". Первый матч между этими соперниками завершился победой баварцев (3:0).

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Thomas_Boy_

Терпеть не могу "Лейпциг". Но этот бойкот как-то странно выглядит.

18:15

Москвич1985

"молодцы"! Оставят свою команду без поддержки "в пику Лейццигу"! "Назло кондуктору" отдыхает!!)

17:48

shpasic

слабаки просто испугались в ГДР ехать.

17:33

shpasic

а Бавария была создана для продвижения пива и сосисок!!!))

17:33