Фабио Капелло: "Игроки "Баварии" устроили войну против Анчелотти"

Известный итальянский тренер Фабио Капелло не считает, что главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес совершил что-то особенное у руля команды. По его словам, все дело в игроках мюнхенцев, которые вынуждали уйти в отставку предшественника Хайнкеса Карло Анчелотти.

– Многие задаются вопросом о том, что сделал Хайнкес, чтобы изменить ситуацию в "Баварии", – цитирует Sky Italia Капелло. – Ответ кроется в игроках. Они устроили войну против Анчелотти, хотели, чтобы его уволили, чтобы показать, что проблема в тренере. Теперь они выкладываются на поле. Команда просто не хотела играть при Анчелотти.