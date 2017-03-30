08:25 | ФУТБОЛ — Германия

Езил не исключил возвращения в чемпионат Германии

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Полузащитник "Арсенала" Месут Езил не исключил возможности возвращения в чемпионат Германии. По словам хавбека, данное решение поддержали бы члены его семьи.

Напомним, что Езил с 2006 по 2007 год выступал за "Шальке", а с 2008 по 2010-й он играл в составе "Вердера".

- Мне бы не хотелось исключать возможности возвращения в чемпионат Германии, потому что многие члены моей семьи были бы рады этому, - приводит Sport Bild слова Езила. - Прежде всего, это поддержит моя мама. Но в футболе нельзя ничего загадывать наперед.

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