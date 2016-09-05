Евгений Коноплянка: "Я не вел переговоров с российскими клубами"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка, который летом покинул "Севилью", отметил, что долго не раздумывал над предложением немецкого клуба.

– Я бы даже не думал о смене клуба, если бы играл в "Севилье". Но ситуация заставила меня быстро думать, ведь закрывалось трансферное окно, – приводит Sport Arena слова Коноплянки. – Начал быстро думать и решать, а над предложением "Шальке" долго не думал. Выбрал такой вариант из тех, которые предлагали агенты. Бундеслига – это один из самых интересных чемпионатов.

Интерес из России? Только недавно до меня дошла эта информация, что я веду переговоры с российскими клубами, но это неправда.