12:22 | ФУТБОЛ — Германия

Евгений Коноплянка: "Я не вел переговоров с российскими клубами"

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Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка, который летом покинул "Севилью", отметил, что долго не раздумывал над предложением немецкого клуба.

– Я бы даже не думал о смене клуба, если бы играл в "Севилье". Но ситуация заставила меня быстро думать, ведь закрывалось трансферное окно, – приводит Sport Arena слова Коноплянки. – Начал быстро думать и решать, а над предложением "Шальке" долго не думал. Выбрал такой вариант из тех, которые предлагали агенты. Бундеслига – это один из самых интересных чемпионатов.

Интерес из России? Только недавно до меня дошла эта информация, что я веду переговоры с российскими клубами, но это неправда.

Дополнительная информация

https://sportarena.com/2016/09/04/konoplyanka-nad-predlozheniem-shalke-dolgo-ne-dumal/

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