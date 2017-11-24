Евгений Коноплянка: "Шальке" зажжет в матче с "Боруссией" ради своего тренера"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка подчеркнул, что хочет показать свой лучший футбол в матче 13-го тура чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией". По словам хавбека, команда будет играть ярко в этой встрече.

– Я уже давно не чувствовал себя настолько комфортно. Тедеско – отличный тренер, – приводит Bild слова Коноплянки. – У него одинаковое отношение к каждому. Он принимает решение, только основываясь на уровне игры. Тедеско – один из лучших тренеров, которые были в моей карьере.

Ради него мы зажжем в дерби с "Боруссией". Я настроен показать в этой игре свой лучший футбол. В этой встрече нам нужно будет наблюдать за Ярмоленко. Нельзя, чтобы он получил много пространства. Он очень опасен.