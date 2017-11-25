Евгений Коноплянка: "Самый запоминающийся матч в моей карьере"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка после матча 13-го тура чемпионата Германии с дортмундской "Боруссией" отметил, что это самая невероятная встреча в его карьере.
Дортмундцы забили четыре мяча в первом тайме в период с 12-й по 25-ю минуту. На 55-й минуте судьи благодаря видеоповтору отменили гол 35-летнего защитника гостей Налду. Тем не менее, гельзенкирхенцы смогли забить еще четыре мяча, причем последний уже на 94-й минуте провел тот же Налду.
- Самый запоминающийся матч в моей карьере. Думаю, что не только в моей, - написал Коноплянка в своем Твиттере.
The most memorable match in my career 🙈👆and I think not only for me 😁👍– Yevhen Konoplyanka (@kono10official) 25 ноября 2017 г.
•••#Bundesliga 🏆 #BVBS04 💪 pic.twitter.com/ygbHtwiL8X