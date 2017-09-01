Евгений Коноплянка: "Не верил, что Ярмоленко перейдет в "Боруссию"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка рассказал о том, что он узнал из Интернета о переходе своего партнера по сборной Украине Андрея Ярмоленко в "Боруссию". По его словам, он не особо верил в переход.

- Узнал о том, что Андрей Ярмоленко будет выступать за "Боруссию", когда мы вылетали из Варшавы, - цитирует footboom Коноплянку. - Тогда прочитали эту новость в Интернете. За день же Андрей сказал, что он там находится и будет подписывать контракт, если пройдет медобследование. То есть я знал за день, но это была неофициальная информация.



Первые мысли что-то типа: "Неужели это случится?" На самом деле я в это не верил. Даже не знаю, захотят ли вообще фанаты, чтобы мы вместе летали. Там будет очень серьезная борьба.



Конечно, настроен помогать! Там же у нас вообще все рядышком. Я в Дюссельдорфе живу – это где-то максимум 60 километров. Правда, ему не разрешают жить от Дортмунда дальше, чем 30 километров. Конечно, будем видеться! Тем более у него – двое детей, у меня – двое детей. Так будет интересней.



Надо выучить язык, тогда будет коммуникация с футболистами и тренерами. В таком случае все будет получаться, поскольку играть в футбол он умеет.