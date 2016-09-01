Евгений Коноплянка: "Наслаждался временем, проведенным в "Севилье"

Полузащитник "Севильи" Евгений Коноплянка, перешедший в "Шальке" на правах аренды, не исключил, что вернется в испанский клуб. В минувшем сезоне хавбек провел за красно-белых 52 матча во всех турнирах, но не являлся игроком основного состава.

- Я сразу понял, что "Севилья" - особенная команда, - приводит AS слова Коноплянки. - Понятно, что мне было непросто адаптироваться, но мне помогали с этим. Я наслаждался временем, проведенным в "Севилье".

Мне хотелось сделать для клуба гораздо больше, но меня не было достаточного количества игровой практики. Наши пути разошлись, но возможно, в будущем они снова пересекутся.