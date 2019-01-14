Эта фотография Левандовски взорвала соцсети. Ее обсуждают уже неделю. Не удержалась и "Бавария"

"Бавария" оценила физическую форму форварда Роберта Левандовски. Футболист после вылета сборной Польши с чемпионата мира в России начал заниматься по индивидуальной программе.

Поляк занимался укреплением мыщц для того, чтобы снизить риск повторного повреждения ахилла, который беспокоил его в сезоне 2017 /2018. За полгода форвард добился впечатляющих результатов.

Футболист перешел в "Баварию" в 2014 году из дортмундской "Боруссии". В текущем сезоне Левандовски провел 24 матча в составе мюнхенцев и забил 22 гола.

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