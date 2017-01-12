11:54 | ФУТБОЛ — Германия

Эрнандес прервал безголевую серию, длившуюся 17 матчей

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"Байер" с минимальным счетом обыграл "Атлетику Минейру" в товарищеском матче, прошедшем в Бразилии. Автором единственного гола стал мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес, который прервал безголевую серию, длившуюся 17 игр. С 1 октября прошлого года форвард не мог поразить ворота соперника. 28-летнему мексиканцу даже предлагал свою помощь гипнотизер, но футболист от нее отказался, сказав, что сам справится с голевой засухой.

Товарищеский матч

 "Байер" (Германия) - "Атлетику Минейру" (Бразилия) -1:0 (0:0)

Гол: Чичарито, 52.

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Материалы REN-TV

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