Эрнандес прервал безголевую серию, длившуюся 17 матчей

"Байер" с минимальным счетом обыграл "Атлетику Минейру" в товарищеском матче, прошедшем в Бразилии. Автором единственного гола стал мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес, который прервал безголевую серию, длившуюся 17 игр. С 1 октября прошлого года форвард не мог поразить ворота соперника. 28-летнему мексиканцу даже предлагал свою помощь гипнотизер, но футболист от нее отказался, сказав, что сам справится с голевой засухой.

Товарищеский матч

"Байер" (Германия) - "Атлетику Минейру" (Бразилия) -1:0 (0:0)

Гол: Чичарито, 52.