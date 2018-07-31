"Эрцгебирге" арендовал российского нападающего

"Эрцгебирге", выступающий во второй по силе лиге Германии, объявил о подписании российского нападающего Максима Проничева. 20-летний россиянин был арендован на один сезон у "Герты". За новую команду он будет выступать под номером 14.
Напомним, в берлинский клуб Проничев перебрался в 2017 году после того, как на правах свободного агента покинул "Зенит-2". В прошлом сезоне он забил 15 мячей и сделал 2 голевые передачи в 19 матчах за вторую команду "Герты".
#Veilchen verpflichten Angreifer von @HerthaBSC. Glück auf, Maximilian. Willkommen im Schacht! 💪⚒️ #Kumpelverein #Aue https://t.co/JL7cj6NIEi pic.twitter.com/4g9HEyBjog– FC Erzgebirge Aue (@FCErzgebirgeAue) 30 июля 2018 г.