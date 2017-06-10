Эмиль Форсберг: "Милан" – это интересный проект"

Полузащитник "Лейпцига" Эмиль Форсберг отметил, что "Милан" – один из крупнейших клубов мира. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 25-летнему шведу со стороны миланского клуба, который готов предложить за игрока 18 миллионов евро.

– "Милан" – отличный клуб, – приводит Football Italia слова Форсберга. – Большой клуб, один из крупнейших в мире. Он является интересным проектом. Руководство инвестирует в команду и хочет бороться за чемпионство.

Сейчас я сосредоточен на сборной. Я провел отличное время в "Лейпциге", а все остальное контролирует мой агент. Лига чемпионов не является для меня самым важным. Больший интерес вызывает то, какую роль мне отведут в команде.