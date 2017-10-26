Эмиль Форсберг: "Лейпциг" может гордиться собой"

Полузащитник "Лейпцига" Эмиль Форсберг разочарован поражение от "Баварии"​ в матче 1/16 финала Кубка Германии. Тем не менее, он считает, что его команда может гордиться своей игрой.

- Конечно нам больно, ведь мы показали хорошую игру, - цитирует пресс-служба мюнхенцев Форсберга. - На протяжении 60 минут мы были в меньшинстве. Играть в такой ситуации против "Баварии" тяжело. Тем не менее, мы можем гордиться собой. Мы отдали все силы, много боролись. В субботу мы снова играем против них и хотим победить.