Эмболо выбыл на срок до шести месяцев из-за травмы

Нападающий "Шальке" Брель Эмболо в матче 7-го тура бундеслиги против "Аугсбурга" (1:1) получил повреждение лодыжки в столкновении с защитником соперника Костасом Стафилидисом, сообщает пресс-служба клуба из Гельзенкирхена. Сегодня форвард прошел углубленное медицинское обследование, которое выявило у него серьезный перелом. Врачи "Шальке" считают, что на восстановление от травмы игроку понадобится от четырех до шести месяцев.

Отметим, в нынешнем сезоне Эмболо выходил на поле в десяти матчах "Шальке", в которых забил четыре мяча.