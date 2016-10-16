16:21 | ФУТБОЛ — Германия

Эмболо выбыл на срок до шести месяцев из-за травмы

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Нападающий "Шальке" Брель Эмболо в матче 7-го тура бундеслиги против "Аугсбурга" (1:1) получил повреждение лодыжки в столкновении с защитником соперника Костасом Стафилидисом, сообщает пресс-служба клуба из Гельзенкирхена. Сегодня форвард прошел углубленное медицинское обследование, которое выявило у него серьезный перелом. Врачи "Шальке" считают, что на восстановление от травмы игроку понадобится от четырех до шести месяцев. 

Отметим, в нынешнем сезоне Эмболо выходил на поле в десяти матчах "Шальке", в которых забил четыре мяча.

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