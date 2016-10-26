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Экс-игрок "Кайзерслаутерна", пойманный с 793 кг марихуаны, приговорен к 9 годам тюрьмы

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Бывший защитник "Боруссии" из Менхенгладбаха и "Кайзерслаутерна" Марселу Плетч, ранее арестованный в Бразилии по обвинению в незаконном обороте наркотиков, приговорен судом к 9 годам и 2 месяцам лишения свободы, информирует Bild. Половину срока 40-летний наркоделец должен провести в обычной тюрьме. Затем экс-игрок может быть переведен в полуоткрытую тюрьму.

Напомним, в прошлом году бразилец был задержан на родине, в его грузовике было найдено 793 кг марихуаны, расфасованных в 854 пакета. Недавно Плетч был переведен в тюрьму в 50 километрах от города Толедо.

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