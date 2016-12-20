Экс-глава Немецкого футбольного союза покинул пост в совете ФИФА

Бывший глава Немецкого футбольного союза (DFB) Вольфганг Нирсбах покинул свой пост в совете ФИФА. Как сообщает Sport1, сам чиновник принял решение покинуть должность, после подтверждения его годичного отстранения от футбольной деятельности, о чем ранее объявил апелляционный комитет ФИФА. Нирсбах был наказан за то, что не сообщил о возможных махинациях при выборе Германии страной проведения ЧМ-2006.

Также в ближайшее время Нирсбах лишится поста в исполкоме УЕФА. Весной будет избран новый функционер на его место.