Экс-форвард "Рубина" Жонатас провел первую тренировку в "Ганновере"

Новый нападающий "Ганновера" Жонатас сразу после подписания контракта с клубом провел первую тренировку с новым коллективом, информирует пресс-служба команды. Бразилец занимался в общей группе, а после тренировки раздавал автографы и фотографировался с болельщиками.

Напомним, бразилец выступал за "Рубин" с 2016 по 2017 год. За это время он провел в чемпионате России 31 матч, забив 13 голов. По информации СМИ, казанцы выручили от продажи игрока 8 миллионов евро.