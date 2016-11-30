Эдмунд Штойбер: "Мюллер - простой парень. В противоположность Криштиану Роналду"

Член наблюдательного совета "Баварии" Эдмунд Штойбер уверен, что клуб не продаст полузащитника Томаса Мюллера ни за какие деньги. Он отметил, что Мюллер стал неотъемлемой частью мюнхенской команды.

– Мюллер - простой парень, – цитирует Bild Штойбера. – В противоположность Криштиану Роналду, например. Томас более чем отличный игрок, он стал частью ДНК клуба. Для нас он очень важен, и дело не в голах. Никто в клубе, ни один болельщик не понял бы нас, если бы мы решили его продать. Вопрос тут даже не в сумме.