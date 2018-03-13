15:19 | Футбол — Германия

Джоване Элбер: "Роналду не глупый, он знает, что Левандовски нужен "Реалу"


Бывший нападающий "Баварии"  Джоване Элбер считает, что форвард мюнхенцев Роберт Левандовски пригодится "Реалу". По словам бразильца, Криштиану Роналду не должен быть против такого трансфера.

– Роналду же не глупый человек, – цитирует TZ Элбера. – Все хотят видеть у себя такого игрока, как Левандовски. Если у "Реала" будет возможность, он сделает все, чтобы подписать Роберта. Но "Бавария" будет за него бороться, а сам игрок всем доволен в Мюнхене. Это лучший центрфорвард в мире. У него есть все. Сложно найти слабости.

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