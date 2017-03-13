Джошуа Киммих: "Я недоволен своим положением в "Баварии"

Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих недоволен количеством игрового времени в клубе, сообщает Sport1. В текущем сезоне 22-летний футболист всего 10 раз вышел в основном составе из 18 проведенных матчей в бундеслиге. На его счету 4 гола и одна голевая передача. Отмечается, что положением игрока могли воспользоваться "Манчестер Сити" и "Лейпциг" в летнее трансферное окно.

– Дело в том, что я недоволен своим положением, – сказал Киммих. – Я ничего не требую от тренерского штаба. Все, чего я хочу, – изменить ситуацию. Моя цель состоит в том, чтобы играть за "Баварию" долгие годы.