Джошуа Киммих: "Я был удивлен, что мне удалось столько забить"

Защитник "Баварии" Джошуа Киммих сказал, что он удивлен своей результативностью в нынешнем сезоне. Футболист забил шесть мячей, четыре из которых в Лиге чемпионов.

- Я был удивлен, - цитирует Киммиха официальный сайт клуба. - "В "Штутгарте" и в "Лейпциге" я не отвечал за голы, а здесь мне уже удалось забить несколько. Это меня очень радует, хотя это и не является моей основной задачей. Я не думал о том, чтобы один в один заменить Филиппа Лама, потому что знал, что я не смогу это сделать. Филипп в течение многих лет был олицетворением этой позиции, олицетворением клуба. Он был капитаном сборной, капитаном "Баварии". 22-летний парень не может заменить все это. Для меня было важно идти своим путем, концентрироваться на своих сильных сторонах и не стараться кого-то копировать.

23-летний защитник в текущем сезоне в 28 матчах бундеслиги забил один мяч, отдав при этом 12 результативных передач.