Джошуа Киммих: "Ситуации подобной той, что в этом сезоне, мне еще не приходилось переживать"

Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих рассказал, что в его карьере еще ни разу не было той ситуации, в которой пребывают в настоящее время мюнхенцы. "Рекордмайстер" отстает от лидирующей дортмундской "Боруссии" на 9 очков.

- Ситуации подобной той, что в этом сезоне, мне еще не приходилось переживать, - приводит пресс-служба клуба слова Киммиха. - В прошлом сезоне мы некоторое время уступали первенство, но в этом отставание от первого места больше. Сегодня Дортмунд снова победил. Поэтому сезон обещает стать очень захватывающим. Сейчас мы находимся в ситуации, в которой команда должна продемонстрировать характер.

Мюнхенцы занимают третье место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 27 очков.

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