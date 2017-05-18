Джошуа Киммих: "Факт, что я не хотел бы покидать "Баварию"

Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих признался, что не хочет покидать клуб. Ранее появилась информация, что к 22-летнему игроку проявляют интерес "Манчестер Сити" и "Лейпциг".

В руководстве мюнхенского клуба считают, что Киммих может стать для команды новым Филиппом Ламом, который заканчивает карьеру по окончании текущего сезона. Однако сам немец недоволен тем, что главный тренер баварцев Карло Анчелотти не доверяет ему, редко выпуская с первых минут.

– Факт, что я не хотел бы покидать "Баварию", – приводит Goal слова Киммиха. – Конечно, самое важное для меня – иметь игровую практику. Речь идет не о том, чтобы просто набрать игровые минуты. Я хочу выходить на поле в важных матчах в основном составе.

Контракт Киммиха с "Баварией" действует до 2020 года, в текущем сезоне он провел 26 матчей (только 9 – полностью), на его счету пять голов и одна результативная передача.